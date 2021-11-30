Путин потребовал подготовить план действий из-за нового штамма коронавируса

Правительство за неделю должно подготовить обновленный план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса. Об этом заявил Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!".

По мнению президента, это особенно важно, учитывая глобальный характер инфекции, из-за которой мировая экономика не может быстро восстановиться. И тут важно взаимное признание вакцин и сертификатов о вакцинации. Эффективно бороться с пандемией можно только сообща, отметил Путин.

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