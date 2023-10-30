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30 октября, 22:00

Политика

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне

Путин заявил о попытках раскола российского общества извне

Кабмин РФ выделит 17 млрд руб на компенсацию ипотечных платежей для многодетных семей

Путин заявил, что позиция РФ по Ближнему Востоку базируется на принципе двух государств

Путин по видеосвязи проследил за тренировкой стратегических сил сдерживания

Путин и Эрдоган указали на неприемлемость ударов по жилым кварталам в секторе Газа

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Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

Путин потребовал разобраться с "дельцами", переманивающими хоккеистов за границу

РФ продолжит поддерживать своих спортсменов из-за ограничения их прав – Путин

Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств и членами кабмина. Один из обсуждаемых вопросов – события в Дагестане.

Президент заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. По его словам, события в Махачкале 29 октября инспирированы в том числе через соцсети, не в последнюю очередь – с территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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