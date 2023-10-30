Путин заявил о попытках раскола российского общества извне

Владимир Путин провел совещание с руководителями силовых ведомств и членами кабмина. Один из обсуждаемых вопросов – события в Дагестане.

Президент заявил о попытках дестабилизации и раскола российского общества извне, в том числе с помощью изощренных технологий. По его словам, события в Махачкале 29 октября инспирированы в том числе через соцсети, не в последнюю очередь – с территории Украины. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.