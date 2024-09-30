Путин выступил с видеообращением по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией

День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей отмечается 30 сентября. По случаю исторической даты Владимир Путин выступил с видеообращением.

Президент поздравил россиян, назвав это событие поистине судьбоносным. Россия шла к этому через годы и непростые испытания, сказал президент РФ. С его слов, жители новых регионов выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистам, которые навсегда хотели отделить их от России.

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