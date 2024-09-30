Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 10:15

Политика

Путин выступил с видеообращением по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией

Путин выступил с видеообращением по случаю Дня воссоединения новых регионов с Россией

Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с новыми регионами

Путин заявил, что доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ составила свыше 90%

Новости часа: Путин заявил о расширении категории ядерного сдерживания

Путин заявил, что РФ всегда ответственно подходила к вопросу использования ядерного оружия

Новости часа: Путин расширил категории ядерного сдерживания

Путин заявил, что атаки ракет и самолетов в сторону РФ могут повлечь ядерный ответ

В Кремле поддержали дискуссию о сокращении времени учебы в РФ

Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета

В Кремле поддержали обсуждение об изменениях срока обучения в школах и вузах РФ

День воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей отмечается 30 сентября. По случаю исторической даты Владимир Путин выступил с видеообращением.

Президент поздравил россиян, назвав это событие поистине судьбоносным. Россия шла к этому через годы и непростые испытания, сказал президент РФ. С его слов, жители новых регионов выступили против вооруженного госпереворота в Киеве и дали отпор неонацистам, которые навсегда хотели отделить их от России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоМария РыбаковаИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика