Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с новыми регионами

Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По словам президента, страна шла к этому через годы и непростые испытания.

Глава государства также обратился к жителям новых российских регионов. Он поблагодарил их за стойкость, решительность и твердость, а также за духовные ценности, историческую память, традиции и культуру.

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