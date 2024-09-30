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30 сентября, 09:45

Политика

Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с новыми регионами

Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с новыми регионами

Путин заявил, что доля дружественных стран в энергоэкспорте РФ составила свыше 90%

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Владимир Путин поздравил граждан с Днем воссоединения с Россией Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По словам президента, страна шла к этому через годы и непростые испытания.

Глава государства также обратился к жителям новых российских регионов. Он поблагодарил их за стойкость, решительность и твердость, а также за духовные ценности, историческую память, традиции и культуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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