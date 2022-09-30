ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области имели право выйти из Украины – Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области имели право на выход из состава Украины не только на основании Устава ООН, но и по гуманитарным соображениям.

Правительство РФ намерено в ускоренном режиме восстановить цифровую инфраструктуру принятых регионов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.