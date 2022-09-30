Новости часа: договоры о принятии в состав России новых четырех регионов подписаны

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о принятии в состав России. Президент РФ заявил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей становятся россиянами навсегда.

Церемония подписания договоров прошла 30 сентября. Глава РФ подчеркнул, что Россия обеспечит безопасность ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.