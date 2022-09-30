Владимир Путин выступил на церемонии принятия в состав России четырех новых регионов

В Большом Кремлевском дворце состоялось историческое событие – Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией.

Выступление президента стало первой частью торжественной церемонии в Кремле. Сразу после нее началось подписание документов – договоров о вступлении четырех регионов в состав России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.