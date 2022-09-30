Путин заявил, что Россия не предаст выбор людей на освобожденных территориях

Церемония подписания договоров о присоединении новых территории к РФ состоялась 30 сентября. Выступление Владимира Путина стало первой частью торжественной церемонии в Кремле.

В своей речи президент отметил, что Россия не предаст выбор людей на освобожденных территориях. Также глава государства заявил, что западные страны утопили правду в океане мифов, иллюзий и фейков, используя агрессивную пропаганду. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.