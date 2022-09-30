Церемония подписания договоров о присоединении новых территории к РФ состоится 30 сентября

В 15:00 в Большом Кремлевском дворце состоится историческое событие – Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединятся с Россией. После подписания договоров они станут суверенной частью России.

На них будет распространяться договор о Союзном государстве. Соответственно, Россия будет воспринимать удары по новым территориям как акт агрессии. Об этом сегодня заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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