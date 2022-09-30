РФ будет воспринимать удары по новым территориям как акт агрессии – Песков

Россия будет воспринимать удары по новым территориям как акт агрессии. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области станут суверенной частью РФ. На них будет распространяться договор о Союзном государстве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что в условиях, когда Киев не один раз публично заявлял о нежелании вести переговоры, Россия делает акцент на продолжении спецоперации. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.