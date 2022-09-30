Россия будет отстаивать позицию по референдумам – Песков

Россия будет отстаивать свою позицию по референдумам в Донбассе и на освобожденных территориях, так как весь процесс происходит в рамках международного права. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Также пресс-секретарь президента сообщил, что Владимир Путин подробно информировал Александра Лукашенко о референдумах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.