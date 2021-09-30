Песков заявил, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает

В Кремле отметили, что волна заболеваемости коронавирусом в России нарастает, регионам придется реагировать. Однако на федеральном уровне решений по дополнительным ограничениям пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также он отметил, говоря обо всех странах, что со спецификой нынешней ситуации непривитым жить будет менее удобно.

Уровень вакцинации от COVID-19 в России Песков назвал недостаточным, несмотря на то что созданы все условия.