В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове

Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранили. Гражданская инфраструктура не повреждена, жертв и пострадавших нет. Об этом заявили местные власти.

Ущерб оценивают профильные ведомства. Военные эксперты выясняют маршруты атаковавших Россию киевских беспилотников, чтобы принять меры и не допустить такого в дальнейшем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Украина предприняла попытку массированной атаки в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Песков отметил, что БПЛА летят в сторону гражданских объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.