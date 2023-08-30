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30 августа, 15:30

Происшествия

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове

В Кремле прокомментировали атаку на аэропорт в Пскове

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Последствия атаки на аэропорт в Пскове устранили. Гражданская инфраструктура не повреждена, жертв и пострадавших нет. Об этом заявили местные власти.

Ущерб оценивают профильные ведомства. Военные эксперты выясняют маршруты атаковавших Россию киевских беспилотников, чтобы принять меры и не допустить такого в дальнейшем, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Украина предприняла попытку массированной атаки в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Песков отметил, что БПЛА летят в сторону гражданских объектов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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