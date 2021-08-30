Путин поздравил российских спортсменов, завоевавших золото на Паралимпийских играх в Токио

Владимир Путин поздравил российских спортсменов, которые завоевали золото на Паралимпийских играх в Токио. Это бегуны Антон Прохоров и Дмитрий Сафронов, а также прыгун в длину Евгений Торсунов.

Тем временем некоторые олимпийцы уже вернулись домой – чемпион по фехтованию на колясках Артур Юсупов, толкатель ядра Денис Гнездилов, который установил мировой рекорд, а также бронзовый призер в фехтовании на колясках Людмила Васильева.

Дома спортсменов традиционно встречали болельщики и семьи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.