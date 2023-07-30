Главный военно-морской парад начался в Санкт-Петербурге

В России 30 июля отмечают День ВМФ. В 2023 году ему исполняется 327 лет.

Главные праздничные мероприятия проходят в Санкт-Петербурге. Программа подразделяется на четыре основных зрелища: парад Военно-морского флота, воздушный парад, парад моряков и наземной техники и вечерний праздничный фейерверк.

Главный военно-морской парад принимает Владимир Путин. После торжественной речи главнокомандующего награждают лучших военнослужащих ВМФ.

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