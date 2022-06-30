Новости последнего часа: Песков прокомментировал решение НАТО увеличить помощь Украине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Решение стран НАТО увеличить гуманитарную помощь Украине нагнетает ситуацию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В результате обмена пленными между РФ и Украиной освобождены 47 граждан ДНР, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

В мае более половины водителей продлили права автоматически. Об этом рассказали в ГИБДД.