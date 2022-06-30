Путин сообщил об обсуждении возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Бали

Между Москвой и курортным островом Бали могут пустить прямые авиарейсы. Эту тему Владимир Путин обсудил на встрече с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Кроме того, лидеры двух стран уделили внимание возможному сотрудничеству в гуманитарной, культурной, туристической, а также образовательной областях. Смягчение антиковидных мер, а также существующий безвизовый режим должны этому активно поспособствовать. Еще президент России подчеркнул, что очень важно восстановить логистические цепочки поставок, которые были нарушены из-за санкций.

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