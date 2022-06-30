Новости последнего часа: Путин сообщил, что Россия готова экспортировать 50 млн тонн зерна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия готова экспортировать 50 миллионов тонн зерновых в 2022 году. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с главой Индонезии Джоко Видодо.

США заставляют Евросоюз вводить вредные для его стран санкции, прокомментировал глава МИД Сергей Лавров.

Ректор РАНХиГС Владимир Мау прибыл в суд для рассмотрения вопроса о заключении под домашний арест, сообщила пресс-служба Тверского суда.