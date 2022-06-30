Новости последнего часа: Мишустин сообщил о росте выплат по соцконтракту с 1 июля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Размер выплат по соцконтракту вырастет с 1 июля. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Вопрос о формате участия Владимира Путина в саммите G20 анализируют. Приглашение есть, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Знойный июль ждет жителей европейской части России, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.