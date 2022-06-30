Государства, заявляющие о своей исключительности, нарушают принципы права – Путин

Владимир Путин обратился с видеоприветствием к участникам пленарного заседания X Петербургского международного юридического форума. В нем президент заявил, что государства, заявляющие о своей исключительности, нарушают принципы права – они перечеркивают такие понятия, как неприкосновенность собственности и свобода слова.

Он подчеркнул, что доминирование одной страны или группы стран на мировой арене непродуктивно и неизбежно порождает масштабные риски. Владимир Путин также заявил, что Россия будет стремиться к формированию более демократического мира. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.