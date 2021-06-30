Прямая линия с Путиным длилась почти 4 часа

Прямая линия с Владимиром Путиным длилась 3 часа 42 минуты. Президент ответил на 70 вопросов. Всего же поступило более двух миллионов обращений.

Глава государства рассказал, что для вакцинации выбрал препарат "Спутник V", однако не хотел об этом говорить, чтобы не давать никому конкурентных преимуществ.

Он также напомнил, что в случае подъема заболеваемости, в случае эпидемии в отдельных регионах Российской Федерации по рекомендации главных санитарных врачей руководители регионов имеют право вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Именно этой нормой воспользовались руководители десяти субъектов страны.

Президент также назвал мошенничество с QR-кодами опасным преступлением и отметил, что правоохранители должны пресекать все подобные нарушения.



Глава государства напомнил о выплатах детям, которые осенью этого года пойдут в школу. Он отметил, что семьи, воспитывающие детей шести лет, также получат выплаты вне зависимости от того, отправится ли ребенок в первый класс в этом году.

Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на пике за последние 10 лет, что не может не затронуть Россию. Правительство приняло ряд решений по сдерживанию роста стоимости продуктов, однако работа в этом направлении будет продолжена, подчеркнул Путин.

Он согласился и с существованием проблемы завышенных цен на отдых на российских курортах. По словам президента, предложение в южных регионах страны не справляется со спросом. Глава государства подчеркнул, что в планах наращивать возможности для приема отдыхающих



Говоря о российской сборной по футболу, которая не смогла выйти из группы и покинула Евро-2020, Путин отметил, что стоит подумать об изменении кадровой составляющей.

Президент сообщил, что в России не планируют блокировать иностранные соцсети, однако те пока игнорируют некоторые российские законы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

