Владимир Путин провел прямую линию с россиянами

В среду, 30 июня, прошла 19-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. За 3 часа и 42 минуты глава государства успел ответить на 68 вопросов.

Заявки на вопрос президенту принимали до самого конца программы. Задать свой вопрос Путину можно было в том числе в специальном приложении.

Основной блок вопросов к президенту касался коронавируса. Вопросы затрагивали заболевание COVID-19, прививки от коронавируса и сроки окончания пандемии. Также Путин ответил на вопросы об экономике, спорте, туризме и поговорил о ряде других проблем.

Прямая линия прошла в этом году без аудитории в студии. Программа выходила в эфире Первого канала, а также телеканалов "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".

Прямая линия – ежегодная сессия общения президента РФ с гражданами страны в прямом телеэфире. Во время нее Путин в режиме телемоста отвечает на наиболее актуальные вопросы.