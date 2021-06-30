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Москва 24

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Политика

16:15

Путин высказал свое мнение по поводу вакцинации от коронавируса

власть медицина политика видео Алина Гилева

Во время прямой линии Владимир Путин ответил на вопросы о прививке населения от коронавирусной инфекции. Президент высказал свое мнение по поводу вакцинации.

Он заявил, что не поддерживает проведение вакцинации граждан на обязательных условиях.

"Я не поддерживаю обязательную вакцинацию, продолжаю придерживаться этой точки зрения", – сказал глава государства.

Владимир Путин также рекомендовал россиянам, которые имеют какие-либо заболевания, перед вакцинацией от коронавируса консультироваться с врачом, который их наблюдает.

По словам президента, всего в России привились около 23 миллионов человек. Владимир Путин рассказал, какой вакциной привился сам, а также объяснил, почему не стал записывать процесс на видео. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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