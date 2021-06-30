Путин рассказал, кому подчиняется президент

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии рассказал, кому должен подчиняться президент.

"Российскому народу, избирателю", – заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

Путин также отметил, что президент обязан подчиняться тем, кто его выбрал.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.