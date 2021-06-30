Путин объяснил завышенные цены на внутренний туризм

Владимир Путин заявил, что цены на внутренний туризм на данный момент являются завышенными.

Завышенную стоимость на отдых он связал тем, что на протяжении многих лет в туристическую отрасль вкладывалось очень мало денег.

"Сейчас стоит задача развития этого направления, первые шаги уже сделаны", – подчеркнул он в ходе ежегодной прямой линии.

Путин также отметил, что повышение цен может быть связано с закрытием границ. Из-за ограничений больше граждан отдают предпочтение российским курортам. По этой причине спрос значительно превышает предложение, что и провоцирует рост цен. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.