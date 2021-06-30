Путин прокомментировал выступления сборных по футболу и хоккею на чемпионатах

Владимир Путин заявил, что недавние поражения сборных России по футболу и хоккею на крупных международных турнирах могут стать причиной кадровых перестановок в национальных командах.

Президент РФ отметил, что в спорте бывают и триумфы, и поражения.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.