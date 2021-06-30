Путин оценил работу Госдумы седьмого созыва

Парламент седьмого созыва работал на должном уровне, сообщил Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, действия законодательного органа соответствовали всем требованиям.

Президент отметил работу депутатов в условиях пандемии. В частности, представители власти оказывали помощь гражданам и отраслям экономики, решали важные вопросы. Это позволило России пройти сложные моменты мягче, чем другим странам.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.