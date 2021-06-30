Путин заявил, что Ельцин не передавал ему власть

Владимир Путин заявил, что Борис Ельцин не передавал ему власть. Он отметил, что, в соответствии с Конституцией РФ, после сложения своих полномочий главой государства временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства, коим и являлся Путин.

"Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствие с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства", – сказал он.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.