Путин ответил на вопрос о мечтах

Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своих мечтах. Президента спросили о том, какие его мечты не могут исполниться.

Глава государства подчеркнул, что все должны надеяться на лучшее.

"Не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать. Надо настраивать себя на позитивный лад. Надо думать о хорошем, и тогда это хорошее обязательно сбудется", – сказал Путин.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.