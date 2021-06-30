Путин пообещал разобраться в ситуации с выплатами на детей в Астраханской области

Владимир Путин пообещал, что поручит правительству разобраться в ситуации с выплатами на детей в Астраханской области.

В ходе прямой линии жительница Астрахани задала вопрос о выплатах на детей 3–7 лет. Она спросила, почему в регионе отказывают в выплатах в случае, если не было дохода за 12 месяцев 2020 года, хотя в постановлении федерального правительства такого требования нет.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.