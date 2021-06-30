Владимир Путин назвал инцидент с британским эсминцем в Черном море провокацией. Он подчеркнул, что участие принимали не только британцы, но и американцы.

Глава государства отметил, что в случае, если бы российские корабли потопили британский эсминец у берегов Крыма, Третья мировая война все равно бы не началась.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.