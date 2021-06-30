Путин назвал подонками телефонных мошенников

Владимир Путин назвал телефонных мошенников, которые обманывают пожилых людей, подонками.

"Знаете, даже не хочу комментировать. Это просто подонки – те люди, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. И, конечно, с этим нужно бороться", – сказал глава государства в ходе прямой линии.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.