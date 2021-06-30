Новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему – Путин

Владимир Путин заявил, что новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему.



Президент России ответил на вопрос жителя Сургута на тему финансовой поддержки на развитие бизнеса. По словам предпринимателя, банки заламывают процентную ставку от 18% и выше, дают заем на три года, а также требуют залог.

Владимир Путин подчеркнул, что вопрос не праздный, а новые меры поддержки малого бизнеса могут подорвать банковскую систему.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.