Владимир Путин опроверг информацию о введении налога на скот.

"Надо налог на голову ввести для тех, кто распространяет такие слухи. Нет! Никакого налога на скот у нас никто вводить не собирается", – сказал президент.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.