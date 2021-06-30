Путин назвал русских и украинцев одним народом

Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что русские и украинцы являются одним народом.

Глава государства подчеркнул, что не считает украинский народ недружественным. По его словам, таковым является только руководство страны.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.