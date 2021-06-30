Путин сообщил, что младшеклассники, скорее всего, будут учиться в обычном режиме

Владимир Путин сообщил, что младшеклассники, скорее всего, с сентября будут учиться в обычном режиме.

Во время прямой линии с президентом ученик третьего класса спросил у главы государства, как встретят школьники новый учебный год, который начнется уже через два месяца.

"Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу", – сказал президент.

Путин добавил, что в остальных случаях решение будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации. Он отметил, что пока не ясно, как будет развиваться ситуация с распространением инфекции.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.