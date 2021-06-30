Путин объяснил, почему не рассказал, какой вакциной привился от коронавируса

Владимир Путин сообщил, что его просили не говорить, какой вакциной от коронавируса он прививается, чтобы избежать конкуренции.

"Меня действительно просили не говорить о том, какой вакциной прививаюсь, чтобы не создавать каких-то конкурентных преимуществ одной вакцины перед другой", – сказал он.

В России проходит прямая линия с Владимиром Путиным. Президент отвечает на вопросы граждан по наиболее актуальным и волнующим темам.

В этом году прямая линия проходит без аудитории в студии. Рядом с российским лидером находятся только ведущие, которые вместе с ним готовились к эфиру и работали со всеми вопросами.