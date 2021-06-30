Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 30 июня

10:15
Владимир Путин 30 июня проведет прямую линию. Отвечать на вопросы россиян в прямом эфире президент страны начнет в 12:00 по московскому времени, трансляцию можно будет увидеть на телеканале Москва 24.
В этом году в студии с Владимиром Путиным будут только ведущие.
Граждане смогут задавать вопросы с помощью мобильного приложения "Москва – Путину", которое позволяет выйти с президентом на видеосвязь. Вопросы также принимают на сайте moskva-putinu.ru, по СМС или ММС на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.
Текстовые и видеовопросы к президенту могут быть отправлены и через соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Принимать их будут вплоть до окончания прямой линии. На данный момент большинство вопросов, заданных президенту России, касаются коронавируса и вакцинации.
На прямую линию закладывают три часа. В 2020 году прямая линия с Путиным не проводилась в традиционном формате из-за коронавируса. В 2019 году президент ответил примерно на 80 вопросов, а продолжительность программы составила более четырех часов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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