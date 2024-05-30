Участок БКЛ закроют с 22 июня

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30 мая, 20:00

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Новости часа: президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством"

Новости часа: президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством"

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент РФ вручил Сергею Собянину орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награждение проходило в Екатерининском зале Кремля.

Трамваи не будут ходить 1 июня между Павелецким вокзалом и станцией метро "Чистые пруды". Об изменениях предупредил Дептранс.

В выходные, 1 и 2 июня, на Гольяновском пруду пройдут соревнования по SUP-поло в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Каждая игра будет разделена на два тайма, которые будут длиться по 10 минут.

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