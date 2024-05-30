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30 мая, 20:00

Политика

Путин вручил государственные награды РФ в Екатерининском зале Кремля

Путин вручил государственные награды РФ в Екатерининском зале Кремля

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Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды Российской Федерации. Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более 30 выдающихся граждан. Среди них – военные, летчики-космонавты, государственные деятели, известные артисты, спортсмены, журналисты, работники здравоохранения и промышленности.

За большой вклад в социально-экономическое развитие города Москвы президент вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Сергею Собянину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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