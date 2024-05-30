Владимир Путин вручил государственные награды гражданам РФ за заслуги в разных сферах

Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды Российской Федерации.

Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более 30 выдающихся граждан. Среди них – военные, летчики-космонавты, государственные деятели, известные артисты, спортсмены, журналисты, работники здравоохранения и промышленности.

За большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы президент вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Сергею Собянину.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

