30 мая, 17:30Общество
Владимир Путин вручил государственные награды гражданам РФ за заслуги в разных сферах
Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды Российской Федерации.
Орденами, знаками отличия и почетными званиями отмечены более 30 выдающихся граждан. Среди них – военные, летчики-космонавты, государственные деятели, известные артисты, спортсмены, журналисты, работники здравоохранения и промышленности.
За большой вклад в социально-экономическое развитие Москвы президент вручил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени Сергею Собянину.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.