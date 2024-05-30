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30 мая, 16:15

Общество

Путин: количество многодетных семей в РФ выросло почти на 26%

Путин: количество многодетных семей в РФ выросло почти на 26%

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Количество многодетных семей в последние годы выросло почти на 26% и достигло 2 миллионов. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с семьями, награжденными орденом "Родительская слава" и званием "Мать-героиня".

Президент отметил, что семья, в которой трое и более детей, должна стать в России нормой, а решения, которые принимаются в государстве, строятся вокруг интересов семьи и детей.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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