Новости регионов: Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО

Владимир Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Президент отметил, что тюменцы дважды оказывали ему доверие на выборах. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке в связи с переходом на другую работу.

Тем временем в Башкирии прошли мощные грозы, сопровождавшиеся шквалистым ветром и градом. Крупные льдины побили теплицы и урожай. Местные жители сообщают, что пострадали несколько автомобилей. Помимо этого, в Балтачевском районе заметили вращающееся грозовое облако, похожее на смерч.

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