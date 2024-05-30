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30 мая, 15:30

Политика

Новости регионов: Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО

Новости регионов: Владимир Путин предложил мэру Тюмени Руслану Кухаруку возглавить ХМАО

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Владимир Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Президент отметил, что тюменцы дважды оказывали ему доверие на выборах. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова объявила об отставке в связи с переходом на другую работу.

Тем временем в Башкирии прошли мощные грозы, сопровождавшиеся шквалистым ветром и градом. Крупные льдины побили теплицы и урожай. Местные жители сообщают, что пострадали несколько автомобилей. Помимо этого, в Балтачевском районе заметили вращающееся грозовое облако, похожее на смерч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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