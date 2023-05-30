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В мире

Новости часа: Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Новости часа: Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Новости часа: Песков заявил об отсутствии угрозы для жителей Москвы после атаки БПЛА

Песков назвал атаку на Москву попыткой Киева ответить на удар по центру принятия решений

В Кремле заявили, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим

Новости часа: в Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Турции

Новости часа: Путин подписал закон о праве на жилье для военных, направленных за рубеж

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Цели спецоперации РФ на Украине не менялись и должны быть достигнуты – Песков

Путин учредил в РФ орден Гагарина – СМИ

Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников ответом Киева на удар по одному из центров принятия решений на Украине. Совершенный 28 мая удар со стороны РФ он назвал "весьма эффективным".

Автобусы и электробусы в центре Москвы стали ходить в среднем в два раза быстрее после ввода выделенных полос. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Одной из жертв крушения яхты на озере в Италии стала гражданка РФ. Об этом сообщило генконсульство.

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