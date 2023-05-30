Новости часа: Песков прокомментировал атаку БПЛА на Москву

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал атаку беспилотников ответом Киева на удар по одному из центров принятия решений на Украине. Совершенный 28 мая удар со стороны РФ он назвал "весьма эффективным".

Автобусы и электробусы в центре Москвы стали ходить в среднем в два раза быстрее после ввода выделенных полос. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Одной из жертв крушения яхты на озере в Италии стала гражданка РФ. Об этом сообщило генконсульство.