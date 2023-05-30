Новости часа: Песков заявил об отсутствии угрозы для жителей Москвы после атаки БПЛА

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья после атаки беспилотников в настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование инцидентов в жилых домах Москвы и области. Об этом сообщило ведомство.

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах. Об этом рассказали в Минздраве области.