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Происшествия

Новости часа: Песков заявил об отсутствии угрозы для жителей Москвы после атаки БПЛА

Новости часа: Песков заявил об отсутствии угрозы для жителей Москвы после атаки БПЛА

Песков назвал атаку на Москву попыткой Киева ответить на удар по центру принятия решений

В Кремле заявили, что за атакой БПЛА на Москву стоит киевский режим

Новости часа: в Кремле прокомментировали итоги президентских выборов в Турции

Новости часа: Путин подписал закон о праве на жилье для военных, направленных за рубеж

Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Цели спецоперации РФ на Украине не менялись и должны быть достигнуты – Песков

Путин учредил в РФ орден Гагарина – СМИ

Новости часа: ЦБ РФ опроверг установку требований к первоначальному взносу по ипотеке

Новости часа: Путин рассказал о смягчении уголовного законодательства для бизнеса

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Никакой угрозы для жителей Москвы и Подмосковья после атаки беспилотников в настоящий момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование инцидентов в жилых домах Москвы и области. Об этом сообщило ведомство.

Два человека находятся в тяжелом состоянии после ДТП в Мытищах. Об этом рассказали в Минздраве области.

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