Медведев назвал разумным отказ США поставлять Украине ракеты, достигающие территории РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает разумным решение президента США Джо Байдена не поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по России.

Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф погиб на Украине. Об этом президент Франции Эммануэль Макрон написал в своем аккаунте в Twitter.

МЧС ДНР сообщило о возобновлении подачи воды в канал "Северский Донец – Донбасс".