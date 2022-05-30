Путин заявил Эрдогану, что РФ может экспортировать удобрения при условии снятия санкций

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия готова обеспечить экспорт удобрений и продовольствия в случае отмены западных санкций. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент России возложил на Запад ответственность за возникновение проблем на мировом продовольственном рынке, отметив недальновидность финансово-экономической политики западных государств. Также Путин выразил готовность Москвы в сотрудничестве с Анкарой обеспечивать безопасный транзит грузов в Черном и Азовском морях.