Путин включил главу МЧС Куренкова в состав Совбеза РФ

Владимир Путин включил нового главу МЧС Александра Куренкова в состав Совета безопасности России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу со дня подписания, 30 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.