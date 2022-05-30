РФ обеспечила стабильность экономики, несмотря на санкции – Мишустин

Россия обеспечила стабильность экономики и сбалансированность курса рубля, несмотря на санкции. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом в июне.

Производство ювелирных изделий и бижутерии в Москве в этом году выросло на 41%, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.