Мишустин подписал постановление об индексации МРОТ и пенсий

В правительстве подписали постановление об индексации социальных выплат. Оно коснется десятков миллионов россиян. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также стало известно, что правительство выделит более миллиарда рублей на модернизацию больниц и поликлиник в 23 российских регионах. Это часть масштабной программы модернизации первичного звена, чтобы пациенты смогли удобнее и быстрее проходить необходимые обследования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.